Overmorgen kan je aan de slag met een trial van Predator: Hunting Grounds, zoals je onlangs kon lezen. Nu heeft de ontwikkelaar meer details gedeeld over wat je mag verwachten van deze online stresstest en dat alles hebben we hieronder voor je neergezet.

De trial speelt zich af op één map: Overgrowth, die in de jungle is gesitueerd wat voor een claustrofobisch effect moet zorgen. Eén speler speelt als de Predator en vier andere spelers spelen samen als leden van het ‘Fireteam’. Als Fireteam heb je de keuze uit vier klassen, waarbij er drie aanwezig zijn in de trial: Assault, Scout en Support. Door goed samen te werken en zijmissies tot een goed einde te brengen, kan je de Predator doden of via een helikopter ontsnappen.

Speel je als de Predator, dan kan je kiezen uit drie klassen, maar er zit er maar één in de trial: de Hunter. Je kan wel kiezen om als mannelijke of vrouwelijke moordmachine te spelen en je hebt een heleboel wapens en tech tot je beschikking, die je helpen om de vijanden uit te schakelen. Zo heb je een ‘Plasma Caster’ om vijanden op afstand te bestoken en je kunt jezelf natuurlijk zo goed als onzichtbaar maken.

Buiten dat het Fireteam en de Predator elkaar te lijf gaan, zijn er ook nog andere gevaren. Zo zijn er soldaten van ‘Project Stargazer’ aanwezig, die op zoek zijn naar buitenaardse tech. Zij hebben grote interesse in de wapens en dergelijke van de Predator en dulden geen tegenstand van derden.

Er zijn ook twee video’s verschenen die uitleggen wat de bedoeling is als je als Predator speelt of als lid van het Fireteam en die video’s kan je hieronder checken.