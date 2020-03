Naar verwachting horen we volgende week woensdag pas wat de gratis PlayStation Plus games voor april zullen zijn, gezien het aanstaande dinsdag 31 maart is. De kans is echter groot dat het om Uncharted 4: A Thief’s End en DiRT Rally 2.0 gaat, gezien die titels via YouTube zijn gelekt.

PlayStation Access maakt maandelijks een korte video waarin de twee gratis komende PlayStation Plus games de aandacht krijgen. De video voor april staat al online en was ook even zichtbaar, maar inmiddels staat de video op privé. Iemand heeft dus een foutje gemaakt.

Gezien de video niet offline is gehaald, maar op privé is gezet, doet dat vermoeden dat de twee genoemde titels inderdaad correct zijn. Geen verkeerde maand in het vooruitzicht dus.