Na het eerder uitgebrachte Inside Final Fantasy VII (origineel) en het eerste deel van ‘Inside Final Fantasy VII Remake‘, is het nu tijd voor deel twee. Deze episode gaat dieper in op de personages, hun persoonlijke avontuur en het verhaal.

Een aantal ontwikkelaars van Square Enix slaan een boekje open over de personages en welke rol zij spelen in het verhaal van Final Fantasy VII Remake. Zoals we gewend zijn wordt deze uitleg aangevuld met beelden uit de game en die zijn om van te smullen…