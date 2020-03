Liefhebbers van VR-ervaringen kunnen vanaf nu hun dagen vullen met Paper Beast, een nieuwe PlayStation VR game waarin je als een soort goddelijke entiteit je eigen wereld en eigen ecosysteem kan creëren. Uiteraard gaat deze release gepaard met een launch trailer, die nu ook online staat.

De launch trailer zelf toont ons al direct enkele unieke features van deze titel in actie: we zien immers verschillende vreemde creaturen in diverse omgevingen rondlopen, die jij als speler direct en indirect kan beïnvloeden. Paper Beast is nu uit voor PlayStation VR, dus als je even wilt ontsnappen uit de hedendaagse wereld en zelf een eigen versie van de wereld wil maken: grijp je kans!

Wij zijn momenteel druk bezig met het maken van ons eigen ecosysteem en binnenkort lees je hier hoe ons dat beviel! In afwachting kan je hieronder de launch trailer bekijken.