Ghost Recon: Breakpoint heeft gisteren de grootste update tot op heden ontvangen en alle details daarvan kan je hier vinden. Dat is niet het enige wat Ubisoft met de game van plan is, ook bieden ze de titel tijdelijk gratis te spelen aan.

Vanaf morgen tot en met 29 maart zul je de shooter kunnen downloaden op de PlayStation 4, Xbox One en pc. Helaas zijn er verder geen details gedeeld over wat er beschikbaar is in de trial-versie, maar naar verwachting heb je de hele game tot je beschikking.

Ongetwijfeld zul je ook je progressie mee kunnen nemen naar de game als je die besluit aan te schaffen.