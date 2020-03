Morgen verschijnt de Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock uitbreiding voor Borderlands 3 en om daar alvast het een en ander van te tonen, heeft Gearbox Software tijdens The Borderlands Show het eerste uurtje van de uitbreiding gespeeld.

Tijdens deze show werd ook gesproken over de twee gratis updates voor de game, die morgen allebei worden uitgebracht. De eerste is dat de level cap omhoog gaat van level 53 naar level 57. Dit geeft je de mogelijkheid om vier extra skillpoints te verdienen.

De andere update is de toevoeging van het Moxxtail ECHOcast Twitch Extension evenement, waarmee je volgers op Twitch je kunnen ondersteunen tijdens je streams. Spelers kunnen met de Twitch Bits en de streamer cocktails maken die in-game gebruikt kunnen worden voor een boost.

Afsluitend wordt in de video hieronder de Mayhem Mode 2.0 besproken die in april naar de game komt. Ook komt het Revenge of the Cartels seizoensevenement ter sprake. Kortom, voor een volledige nieuwsupdate omtrent Borderlands 3 check je de uitgebreide video hieronder.