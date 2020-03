Het aanbieden van content die al op de disc staat als downloadbare content is een ‘no go’. Microtransacties, en dan met name pay-to-win constructies, zijn een ‘no go’. Pushen naar in-game aankopen omdat de unlockvereisten ver buiten bereik liggen is een ‘no go’. Het verven van haar tegen geld zonder behoud van oudere kleuren is eveneens een ‘no go’.

Conclusie: uitgevers hebben werkelijk van alles en nog wat geprobeerd om een extra slaatje uit games te slaan en in sommige gebieden zijn de grenzen aardig afgebakend. Aan innovatie op dat vlak geen gebrek, dat laat SEGA vandaag zien die geld vraagt voor een New Game+ modus in Yakuza: Like a Dragon.

De toevoeging van New Game+ na de release van een game is niet ongebruikelijk, hier een prijskaartje aanhangen echter wel. In Japan is de New Game+ optie voor de game inmiddels uitgebracht en die kost omgerekend $0,63. Een prikkie natuurlijk, maar alsnog is het wat vreemd dat hier geld voor gevraagd wordt.

Dat is echter niet het ergste, want deze modus kost nu nog het genoemde bedrag. Dat gaat echter veranderen na 6 mei, want dan zal SEGA de prijs naar $8,79 opschroeven. Afgezien van dat dit een vreemde benadering is, is de prijs ook aan de hoge kant voor iets wat normaliter gratis aan een game wordt toegevoegd.

Om het enigszins te rechtvaardigen voegt SEGA nog wat extra’s aan het pakket toe waar deze modus inzit. Dit zijn wat items, kostuums en overige goodies. Niet gek en dat verbloemt het vragen van geld voor een New Game+ modus enigszins, gezien het pakket ook los tegen dezelfde prijs aangeboden kan worden. Desalniettemin een vreemde keuze.