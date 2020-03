Aanstaande vrijdag verschijnt de jongste telg in het One Piece-universum, namelijk Pirate Warriors 4. Dat is nog even een paar nachtjes slapen, maar een kort voorproefje kon er nog wel vanaf!

Bandai Namco geeft ons de optie om van tevoren al in de stemming te komen door middel van een launch trailer. Ontwikkelaar OmegaForce staat altijd garant voor grote getale vijanden die je kunt afpoeieren met een mega arsenaal aan aanvallen, en ditmaal kun je kiezen uit maar liefst 40 verschillende personages!

Hier worden geen doekjes om gewonden, en dit wordt enorm groot uitgemeten in de onderstaande, actievolle beelden.