Rockstar is al sinds 2006 eigenaar van de website GTAVI.com, maar eigenlijk is hier al 14 jaar niets meer mee gedaan, tot afgelopen maandag. Rockstar heeft het domein namelijk aangepast, hetzelfde geldt voor GTA6.com. Normaliter wees het domein door naar de website van Rockstar Games, maar dat is nu niet langer het geval.

Deze verandering wijst mogelijk op een aankondiging die spoedig staat te gebeuren, Grand Theft Auto IV en V werden namelijk ook op een soortgelijke manier aangekondigd. Bij GTA V werd er namelijk een countdown op de website gezet, samen met een logo en dat was het dan. Deze countdown telde uiteindelijk af naar de onthulling van de allereerste trailer op 2 november 2011, inmiddels zo’n negen jaar geleden.

WHOIS Record voor GTAVI.com

Het is niet de eerste aanwijzing in korte tijd dat er GTAVI nieuws aan zit te komen, eerder leek er al een teaser te zitten in een Grand Theft Auto Online update die de mogelijke map voor GTA VI liet zien. Daar blijft het niet bij, eerder deze maand werd er al geroepen dat er een GTAVI aankondiging aan zit te komen in maart.

We dienen alle opties open te houden, dus het is ook goed mogelijk dat Rockstar simpelweg wat onderhoud heeft gepleegd of dat het domeinnaam per ongeluk zijn pointer is kwijtgeraakt. De signalen zijn echter aanwezig dat het iets anders betekent, namelijk een daadwerkelijke aanstaande aankondiging van de nieuwe GTA.