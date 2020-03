In augustus 2019 kwam Remedy met de vrij bijzondere game Control, die wij erg konden waarderen. Deze game krijgt deze week zijn eerste grote uitbreiding en als je de titel nog niet aangeschaft hebt, dan maakt de PlayStation Store deal van de week het erg interessant voor je.

De game is momenteel in de aanbieding in de PlayStation Store en zodoende betaal je slechts €23,99 in plaats van €59,99. Een mooie deal wat ons betreft en als je interesse hebt in een aanschaf, dan kan je hier terecht.