Gisteren lieten we weten dat er een update voor Call of Duty: Warzone aan zat te komen en de bedoeling was dat die update gisteren uitgerold zou worden. Spelers van de game hebben vast gemerkt dat er niets bij is gekomen en dat is correct, de update blijkt te zijn uitgesteld.

Infinity Ward laat via Twitter weten dat de update ietwat vertraging heeft opgelopen, waardoor de nieuwe content dus nog niet beschikbaar is in de game. Veel vertraging kent de patch gelukkig niet, want de ontwikkelaar geeft hierbij aan dat ze verwachten de update in de komende dagen uit te rollen.