Avalanche Studios is bekend van onder andere de Just Cause-franchise en recent zijn ze ook bij de ontwikkeling van andere games betrokken geweest. Dat vormt nu reden om een nieuwe stap te maken, zo is er een overkoepelende onderneming gevormd: Avalanche Studios Group.

Onder de nieuwe naam en het logo zullen drie ontwikkelaars vallen: de al eerder genoemde Avalanche Studios, maar ook Expansive Worlds – die Hunter: Call of the Wild op zijn naam heeft staan – en Systemic Reaction, die Generation Zero heeft gemaakt.

De nieuwe samenwerking is volgens CEO Pim Holfve het begin van een nieuw tijdperk en de focus zal liggen op grote open wereld-titels.

“Although we have expanded to three creative divisions, our singular focus is to bring immersive open world experiences to millions of players around the globe.”

De eerste game die door de Avalanche Studios Group wordt gemaakt is nog niet officieel aangekondigd, maar er is wel een teaser-trailer vrijgegeven, zie hieronder.