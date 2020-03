Recent maakte Sony bekend dat Horizon: Zero Dawn later dit jaar de overstap zal maken naar de pc en dat is dan de eerste exclusieve PlayStation 4 game die op een ander platform verschijnt. Volgens Sony en Guerrilla Games is die titel een goede game om op meer platformen te lanceren en het is daarbij niet uitgesloten dat meer games dat voorbeeld volgen. Tegelijkertijd gaf Sony ook aan dat ze nu niet alle exclusieve games per definitie op pc zullen uitbrengen.

Er bestaat echter een goede kans dat God of War de volgende titel is die zijn weg naar de pc zal vinden, want op de God of War-pagina op de PlayStation website heeft een interessante verandering plaatsgevonden. Daar waar tot voor kort de melding “Only On PlayStation” bij de titel stond, is die vermelding nu verdwenen. Dat suggereert dat de game niet langer exclusief is voor de PlayStation 4.

Gezien Sony daar flink mee pronkt bij exclusieve PlayStation 4 games is deze aanpassing interessant, want dat halen ze niet zomaar weg. Tenzij het een (merkwaardig) foutje betreft. Er bestaat dus een kans dat God of War ook naar de pc komt en indien dat inderdaad op de planning staat, dan zal een aankondiging vast niet lang op zich laten wachten.

Om dit nog wat van extra nuance te voorzien, dezelfde melding verdween ook bij Detroit: Become Human en Death Stranding toen aangekondigd werd dat ze naar de pc zouden komen. Aan de andere kant, deze aanpassing is enkel op de Amerikaanse PlayStation website van toepassing. In andere landen staat het label er nog wel bij.