De voormalige Nintendo Wii U-exclusive The Wonderful 101 zal op 22 mei ook voor de PlayStation 4 uitkomen. Om je te laten zien wat voor wonderbaarlijke dingen je allemaal kan doen in de game, is er een nieuwe trailer uitgebracht.

In The Wonderful 101 krijg je de controle over een groep helden, die de kracht van het samenwerken gebruikt om het kwaad te bestrijden. Door met de groep verschillende vormen aan te nemen, kunnen zij elke tegenstander tegen de grond werken. Zo is het mogelijk om een hamer te vormen of zelfs een geweer.

Dat en meer is te zien in de onderstaande video.