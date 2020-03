Sony legt bij de PlayStation 5 heel erg de focus op snelheid en dat doen ze onder andere door gebruik te maken van een zeer geavanceerde SSD. Het is zelfs een punt waarop Sony ontwikkelaars aan het overtuigen is en om het gemakkelijk te omschrijven zou Sony het spelen van een PlayStation 5 game “zo makkelijk als Netflix” noemen.

Normaal gesproken dien je na het opstarten van een game te kijken naar verschillende logo’s van betrokken studio’s en uitgevers. Nadien beland je in het hoofdmenu of bij zwaardere games in een laadscherm. Dat kan veel tijd kosten, maar zo te horen is dat met de PlayStation 5 straks verleden tijd, omdat games direct verder gaan op het punt waar je was gebleven.

Jason Schreier van Kotaku heeft dit van ontwikkelaars vernomen en stelt dat Sony wil dat spelers precies weten hoelang een bepaalde activiteit gaat duren. Ook zouden games vrijwel direct te spelen moeten zijn, wachten in welke vorm dan ook zal dus echt tot het verleden moeten gaan behoren. Dit omdat Sony van mening is dat gamers sneller geneigd zijn om in korte sessies te gamen in plaats van uren.

“I have heard some fascinating things about the PS5’s operating system like this – one of the pitches they’ve been making to developers is “playing a PS5 game should be as easy as Netflix.” They want to make players feel like they can load up the game immediately and know exactly how much time a given activity is going to take them.”