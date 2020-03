Code Vein is onlangs nog voorzien van de tweede betaalde uitbreiding genaamd Frozen Empress en Bandai Namco heeft nu alweer de derde uitbreiding vrijgegeven. Deze valt onder de Season Pass en mocht je die niet hebben, dan kost het je €9,99. Deze uitbreiding gaat onder de naam ‘Lord of Thunder’.

Dit reusachtige beest zal jou het leven zuur maken met allerlei elektrische aanvallen. Naast deze baas is er ook andere content, zoals nieuwe Blood Codes, nieuwe wapens en diverse uitdagingen die je kunt voltooien. Ook krijgen de companions Jack en Eva alternatieve kostuums met deze uitbreiding. Tot slot kan je nog een nieuw gebied vinden in The Depths.

Hieronder kan je een trailer bekijken die de hele Lord of Thunder-uitbreiding nader toelicht.