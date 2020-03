Een maandje geleden kregen we al het nieuws binnen dat de Xbox-titel Below ook een PS4-versie zou krijgen. Voordien waren er nog geen details bekend rond de releasedatum, maar daar is nu verandering in gekomen. We kunnen namelijk aan de slag met deze uitdagende dungeoncrawler vanaf 7 april 2020.

Samen met de PS4-versie, krijgen we bovendien ook nog eens de lancering van de zogenaamde “Explore mode”. Deze Explore modus is eigenlijk gemaakt voor mensen die net iets te gefrustreerd zouden raken door de vrij hoge moeilijkheidsgraad van de game. Kris Piotrowski, creative director bij Capy Games, legt uit:

“So while some fans loved the punishing challenge, others desperately wanted to be able to spend more time simply bathing in the dripping darkness of Below’s environments, without having to surmount the sheer cliff of the game’s difficulty. The Explore Update was created exactly for these players, designed for everyone to enjoy.”