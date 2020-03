Ontwikkelaar PlatinumGames had vier aankondigingen voor ons in petto en inmiddels hebben we er drie voorbij zien komen. De laatste aankondiging was nog even afwachten en nu heeft de ontwikkelaar laten weten dat ze die op 1 april wereldkundig zullen maken. Wat het gaat worden is nog afwachten, waarschijnlijk een nieuwe game.

Eerder werd al aangekondigd dat de ontwikkelaar een nieuwe studio zou openen. Ook werd een remaster van The Wonderful 101 aangekondigd en recent werd Project G.G. via een teaser aan de wereld getoond. Mocht je die teaser gemist hebben, zie hieronder.

PlatinumGames staat vooral bekend om zijn unieke games die erg goed scoren, zoals Bayonetta, NieR: Automata en de cult-klassieker Vanquish.