Review: TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 – 151 doden heeft de TT Isle of Man al op zijn geweten en elk jaar komen er hier meer bij. Voor wie er nog nooit van gehoord heeft, zal dit wel even schrikken zijn: een motorrace evenement waarbij ongelooflijke snelheden gehaald worden op de openbare weg en waarbij dus jaarlijks mensen bij om het leven komen. Ik raad zeker aan om het evenement eens op te zoeken, want de beelden zijn op zijn minst spectaculair te noemen. In 2018 bracht Big Ben Interactive TT Isle of Man: Ride on the Edge uit, een game gebaseerd op dit evenement, en daar breit het team nu dus een vervolg aan met TT Isle of Man: Ride on the Edge 2. Weet dit nieuwe deel de adrenaline van de echte race nog meer te evenaren of is het een flauw afkooksel van het echte werk?

Zet je helm maar op

TT Isle of Man kent de te verwachten singleplayermodi, zoals een carrièremodus, een losse race, time attack en een modus waarin je vrij in de wereld kan rondrijden. De multiplayer stelt echter niet zoveel voor, want je racet gewoon over dezelfde wegen tegen willekeurige tegenstanders, ongeacht jullie ervaring of niveau. De belangrijkste modus is de carrièremodus. Het doel is hier om te mogen deelnemen aan de TT Isle of Man zelf. Hiervoor moet je eerst enkele doelen behalen om te bewijzen dat jij het wel degelijk in je hebt. Je moet sowieso een eerste seizoen volbracht hebben. Verder moet je ofwel de junior TT winnen of in het Ierse kampioenschap zes van de acht races winnen. Dicht genoeg bij de eerste eindigen volstaat ook. Een laatste manier is dat je uitgenodigd wordt om deel te nemen, dit kan je bereiken door het hebben van een achterban die uit meer dan 100 supporters bestaat.

In het begin kies je een team waar je voor wilt rijden. Je krijgt echter alleen de naam van het team, hun doelen en het merk van de motor te zien. Een tabel met de prestaties van de motor van het team of toch zeker de kleuren van deze motor waren fijn geweest, want dan kon je je keuze op wat meer baseren dan enkel de naam, hun doelen en het merk. Goed, je eenmaal aangesloten bij een bepaald team, heb je verschillende opties. Veel tijd zal je doorbrengen in je racekalender, want van daaruit kies je aan welke races je wilt deelnemen. De races zijn onderverdeeld in drie moeilijkheidsgraden en er is geen manier om dit te veranderen. De enige manier om het spel makkelijker of moeilijker te maken, is via de hulp bij het besturen van de motor. Hierin ben je vrij keuzes te maken op basis van hoe je je eigen skills inschat en als iets niet helemaal vlot gaat, kan je het bijstellen.

De races zijn ofwel gewone races waarbij iedereen gelijk start, ofwel time trial races, waarbij de rijders om de zoveel tijd vertrekken. Bij elke race verdien je eenmalig bruikbare perks, die je kunnen helpen bij je volgende race, maar ook geld dat je kan gebruiken om andere motoren of onderdelen voor je huidige motor te kopen. Een andere manier om deze perks en dit geld te verdienen, is door uitdagingen te volbrengen in een open wereld. Tot slot kan je nog onderdelen en geld verkrijgen door de doelen van je team te behalen, je krijgt dus altijd wat speelvrijheid in hoe je dit bij elkaar spaart – wat prettig is. Eens je je kwaliteiten hebt bewezen, mag je je opmaken voor de race waar alles om draait. Een race die je waarschijnlijk meer dan een uur zal bezighouden en waarbij het kleinste foutje je in het decor doet belanden. Alsof dat nog niet genoeg is, kan je elk seizoen ook nog eens voor de hardcore optie kiezen. Hierbij is het zo dat wanneer je valt op een snelheid die hoger ligt dan 125 km/h, je seizoen er automatisch op zit. Alsof we al niet genoeg stress hadden tijdens de races zelf…

A ride on the edge

De Snaefell Mountain Course is het parcours waar de TT Isle of Man zich op afspeelt. Dit is een 60 km lange baan met zowel bochtige als rechte stukken, die je rijvaardigheid tot het uiterste drijven. De game beschikt daarnaast over 17 extra circuits, 18 verschillende motoren (waaronder klassieke modellen) en de officiële rijders, waardoor het een redelijk gevarieerd aanbod kent. Het rijden op de motor is nu trouwens realistischer dan ooit, dankzij de volledig vernieuwde physics en de trouw nagebootste rijdersbewegingen, gemaakt met behulp van echte motards. Na als kind vaak mee op een motor te hebben gezeten, kan ik beamen dat het wel degelijk aanvoelt als een echte motor. Vanzelfsprekend is het parcours van de TT Isle of Man op basis van het echte circuit nagemaakt en dat maakt het tot een unieke ervaring. Zeker als je door de smalle straatjes raast en om het realisme nog wat op te voeren, verschijnen er zelfs spatjes op je motorscherm als je in first-person rondrijdt.

Eerlijk is eerlijk, ik heb nog nooit een adrenalinekick gekregen in een racespel zoals ik die kreeg van deze titel. Het gevoel om met een hoge snelheid rakelings langs bomen, huizen, palen… te vliegen is geweldig. De game is zeker niet gemakkelijk, maar dit maakt het des te leuker. Je kan de snelheid echt voelen en ik leefde me soms zo in, dat ik met mijn voeten naar een rempedaal zocht, omdat ik uit de bocht dreigde te vliegen. Om er nog een schep bovenop te doen: Soms zitten er oneffenheden in de weg die je niet ziet door de hoge snelheid en op zulke momenten zal je hart toch even overslaan van de spanning. Wat hier extra aan bijdraagt is het geluid van zowel de motor als de omgeving die langs je heenvliegt, het klinkt echt fantastisch. Bovendien klinken de motoren niet alleen goed, ze zien er ook nog eens zeer gedetailleerd uit.

Even uit de bocht

De oneffenheden in de weg, die we zojuist al aanhaalden, kunnen echter ook hinder veroorzaken. Zo zul je soms de controle over je machine verliezen zonder dat je daar veel aan kon doen. Daarnaast kan je soms wegkomen met het aanraken van een object terwijl je in een andere ronde vol je helm tegen het asfalt plakt. Dit soort inconsistente gebeurtenissen kunnen tot wat frustratie leiden en een flashback feature (waarmee je met een druk op de knop terugkeert naar het moment vlak voor je val), zoals in sommige hedendaagse racetitels, had dit kunnen oplossen. Helaas ontbreekt deze feature en dat voert de moeilijkheidsgraad in die zin nog wat verder op, want een crash op hoge snelheid is funest voor je eindresultaat.

In het geluidsdepartement zit alles goed, behalve wanneer je in een scherpe bocht de grond raakt met je motor. Dat geluid klinkt vreemd en lijkt incorrect. Nu we het over bochten hebben, trage bochten kunnen een hel zijn om te nemen, want je hebt het gevoel dat de motor (te) veel onderstuur kent, waardoor je zelfs op lage snelheid in de berm dreigt te belanden. Dan wat betreft het customizen, daar is de game erg beperkt in. Je kunt je naam en je nationaliteit kiezen en dat is het, want binnen éénzelfde team draagt iedereen dezelfde helm en kledij. Ook de motoren binnen een team zien er volledig hetzelfde uit, zelfs je persoonlijke nummer kan je niet kiezen. Hoewel je je motor wel kan upgraden, maakt dit ook visueel niets uit. Een punt waar dus nog wat kansen liggen voor een eventueel vervolg, of anders gezegd: we missen dat een beetje. Hetzelfde geldt voor het inkorten van laadschermen, die zijn nu nog wat aan de lange kant.