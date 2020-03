Eerder dit jaar maakte Bandai Namco bekend dat het Samurai Shodown personage Haohmaru op korte termijn aan het roster van SoulCalibur VI zou worden toegevoegd. Ondertussen is het wachten bijna over, want volgende week dinsdag is het zover.

Haohmaru is het tweede personage van Season Pass 2, die je kunt aanschaffen voor €32,99. Los kost hij in de PlayStation Store €5,99. De releasetrailer kun je hieronder alvast bewonderen.