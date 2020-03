WB Games dacht er goed aan te doen om een e-mail naar diverse media te sturen om hen zo te laten weten dat Spawn werd toegevoegd aan het roster van Mortal Kombat 11. Daarin hebben ze echter een fout gemaakt, want in de kleine letters is iets meer informatie te lezen dan eigenlijk de bedoeling was.

Onderaan de e-mail stond tekst over de rechten van de game en een aantal personages. Daartussen zat ook informatie over de rechten van Ash van Evil Dead. Dit personage is nog niet aangekondigd, dus dat is nu onbedoeld gedaan. Het gaat daarbij om de gelijkenis van het personage die in de Army of Darkness-film werd gebruikt.

“‘ASH” character from ‘ARMY OF DARKNESS’ is licensed from Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. ARMY OF DARKNESS TM & © 1993 Orion Pictures Corporation. © 2019 year of development-distribution. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.”

Het is nu dus wachten op de officiële aankondiging van Ash voor Mortal Kombat 11, hoogstwaarschijnlijk zal dat nu niet lang meer duren.