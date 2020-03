Voor wie niet bekend is met Mud- of SnowRunner, zien de games er misschien erg simpel uit, maar zoals uit eerdere video’s is gebleken heeft de game heel veel mogelijkheden en diepgang in de gameplay te bieden.

Ook deze nieuwe trailer laat de game weer van z’n beste kant zien en neemt je mee de wijde wereld in. Het legt de nadruk op de sandbox speelstijl en de enorme variatie aan trucks waar je uit kan kiezen. Of, je kiest niet en koopt ze gewoon allemaal! Je kunt zelfs alle aangeschafte wagens aanpassen naar omstandigheden en add-ons toevoegen.