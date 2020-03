Epic Games heeft een aantal bekende ontwikkelaars benaderd om het uitgeven van hun games te verzorgen en deze partijen zijn akkoord gegaan. Het gaat om Remedy Entertainment, genDESIGN en PlayDead. Dit heeft Epic Games aangekondigd door middel van een video, die je hieronder kunt bekijken.

Remedy gooide vorig jaar hoge ogen met Control, die werd uitgegeven door 505 Games. PlayDead is bekend van Limbo en Inside en zij zorgden tot op heden zelf voor het uitgeven van hun games. genDESIGN ken je van The Last Guardian, die in 2016 uitkwam voor de PlayStation 4. Zij waren al enige tijd op zoek naar een uitgever voor hun volgende titel en die hebben ze nu dus gevonden.