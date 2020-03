Was je al bekend met Star Wars qua games in de jaren 90? Dan heb je wellicht wel eens gehoord van de ‘Racer’-game die voor de Nintendo 64 uitkwam, en misschien heb je hem zelfs wel gespeeld.

Voor eenieder die zich graag onderdompelt in Star Wars nostalgie, wordt dat binnenkort een stukje gemakkelijker. De game Star Wars Episode I: Racer komt namelijk met de originele looks en een gemoderniseerde besturing naar de PlayStation 4. Je kunt met 25 verschillende personages gaan ‘Podracen’ over bekende, zeer sfeervolle gebieden en je kunt je Podracer ook upgraden. De PlayStation 4-versie beschikt ook over een split-screen optie. Een specifieke releasedatum werd nog niet genoemd.

Screenshots van de game kun je hieronder bekijken en zoals je kunt zien is de game visueel zeer trouw gebleven aan de roots.

Mocht je denken: dit is mij iets té nostalgisch, dan kun je je hieronder tegoed doen aan beelden van een project in Unreal Engine 4 wat door fans is gemaakt. De game was geruime tijd gratis te downloaden, maar werd helaas door Disney offline gehaald.