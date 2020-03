Het komt af en toe voor dat een game uit het niets wordt aangeboden in de PlayStation Store. Dat is nu wederom het geval, want zonder eerste kennisgeving is daar opeens Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy te vinden.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy werd in 2003 uitgegeven voor de originele Xbox en pc, en het is het laatste deel in de Jedi Knight-serie. Nu is de game dus ook te spelen op de PlayStation 4 en je kan genieten van de online multiplayer, die maximaal 32 spelers ondersteunt in 6 modi.

Je kan je eigen personage aanmaken en ook je lichtzwaard samenstellen naargelang hoe jij dat wil. Dit doe je door onder andere het handvat en het lemmet aan te passen. Tevens is het mogelijk om gaandeweg gebruik te maken van twee lichtzwaarden of een dubbelzijdig lichtzwaard.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy kan je in de PlayStation Store vinden voor €23,99 en de game neemt 3.07GB van je harde schijf in beslag.