Het was al een tijdje duidelijk dat ze bij BioWare hard aan het werk zijn aan een nieuwe game in de Dragon Age-franchise, maar er lijkt nu nog een bekende serie van een nieuw deel te worden voorzien. Op de website van BioWare is namelijk een vacature te vinden voor de functie van Technical Director, waarin staat dat die persoon de leiding zal krijgen over de ontwikkeling van één van BioWare’s bekendste series.

Gezien het nieuws omtrent Dragon Age al een tijdje bekend is, gaan onze voelsprieten al gauw richting Mass Effect, maar dat is allesbehalve zeker. Het zou immers ook een oude bekende kunnen zijn zoals Knights of the Old Republic, gezien de Star Wars-licentie tegenwoordig ook bij BioWare’s moederbedrijf Electronic Arts ligt. Voor nu blijft het even gissen.