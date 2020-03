Het zit allesbehalve mee in de game industrie. Eigenlijk zit het in elke industrie wel tegen, allemaal dankzij een virus vernoemd naar een zeer middelmatig biermerk – hoewel smaken verschillen. Ook Bethesda vraagt nu haar community nog een weekje langer geduld op te brengen voor de langverwachte Wastelanders update van Fallout 76.

In plaats van 7 april mogen we de update nu op 14 april verwachten. Dit maakt Bethesda bekend op zijn eigen Fallout-pagina op de Bethesda website. Een weekje valt in ieder geval nog te overbruggen, in de tussentijd kunnen we ons vermaken met releases als Resident Evil 3 Remake en Final Fantasy VII Remake, mits je daar geen fysiek exemplaar voor op ogen had.