Crash Team Racing: Nitro-Fueled is al geruime tijd beschikbaar en werd onlangs nog van de laatste Grand Prix voorzien. Dat zulke content verdwijnt is natuurlijk jammer om te horen, maar dat betekent niet dat de ondersteuning van de game ook gelijk volledig stopt. Sterker nog, spelers krijgen nog flink wat nieuwe content voor hun kiezen.

Ontwikkelaar Beenox heeft meer details onthuld over de Post-Grand Prix content die vanaf nu te downloaden is. Om de community te bedanken krijgen spelers gratis content die je direct kunt downloaden. De bovenstaande afbeelding toont deze content en hieronder tref je daar een overzicht van.

Naast dit ‘Beenox Pack’ kunnen spelers ook nog met allerlei andere activiteiten aan de slag. Zo zullen er dagelijks, wekelijks en maandelijks uitdagingen beschikbaar gesteld worden die jou op een unieke manier testen en voorzien van Wumpa Coins. Met de komst van Wumpa Challenges keert ook de Ghost Hunt terug. Breek een kist open met daarin een geest en probeer de geest weer te vangen om beloningen te verdienen.

De Golden Wumpa Hunt blijft nog steeds beschikbaar in de game en er zijn diverse Time Trials te vinden. Zo kan je proberen recordtijden van de ontwikkelaar te verbeteren en mocht je die felbegeerde Champion Kart nog niet hebben bemachtigd, dan kan je deze verdienen in de Oxide’s en Velo’s Time Trials.

Tot slot is er nog nieuwe Pit Stop content en ook oude items zullen terugkeren in deze store. Voor alle details daarvan kan je hier terecht.

Gratis Beenox Pack ( direct beschikbaar na downloaden van update)

Geary, the robotic clean freak (if you haven’t already unlocked)

Crunch, part cyborg, part Bandicoot (if not already unlocked)

Beenox-themed skins for Crash, Cortex and Crunch. And, due to popular demand, the first ever Legendary skin for Geary!

A Beenox-themed kart

A Beenox-themed paintjob

A Beenox-themed sticker

A set of Beenox-themed wheels

New Pit Stop Content

Be sure to check out the following new content appearing in the Pit Stop: