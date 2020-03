Life is Strange 2 is sinds eind vorig jaar afgelopen en als je interesse hebt de game ooit eens aan te schaffen, maar ook te maken hebt met twijfel, dan goed nieuws. Square Enix heeft een demo van Life is Strange 2 beschikbaar gesteld in de PlayStation Store.

Deze demo kan je hier vinden en mocht je nadien de game besluiten aan te schaffen, dan neem je je voortgang die je tot zover in de demo geboekt hebt mee naar het volledige exemplaar. Op die manier kan je direct verder spelen op het punt waar je was gebleven of de demo ophield.