Afgelopen jaar werd op de E3 het ambitieuze project Elden Ring aangekondigd door From Software. Veel nieuws over deze game verschijnt er niet en de game is eigenlijk nog steeds een groot mysterie te noemen. Wat de game ook gaat worden; in ieder geval hoeven we ons geen zorgen te maken over de soundtrack van de game.

De soundtrack zal namelijk gemaakt worden door de bekende Yuka Kitamura, dit bevestigde zij toen een fan via Twitter vroeg of zij aan Elden Ring werkte. Zij is geen onbekende voor liefhebbers van de From Software games. Zij verzorgde eerder al de muziek van Dark Souls II, Bloodborne, Dark Souls III en het recente Sekiro: Shadows Die Twice. Elk van deze games kent uitstekende muzikale werken, dus dat belooft wat.

Wat Elden Ring precies gaat worden, is dus nog onbekend. Maar met Kitamura aan het muzikale roer mogen we in ieder geval uitkijken naar een genot voor de oren.