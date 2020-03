Met de release van de laatste update voor Call of Duty: Modern Warfare zijn dataminers in de code van de game gedoken en daar zijn wat interessante zaken in gevonden. Er gaan al lange tijd geruchten dat Modern Warfare 2 een remaster krijgt en het ziet er naar uit dat de aankondiging niet lang meer op zich zal laten wachten.

In Modern Warfare is de volgende regel in de code te vinden: “Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered: Purchase Call of Duty: Modern Warfare 2 Capaign Remastered and receive the Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle.”

Ook is er een skin van Ghost gevonden die gelijk is aan zijn uiterlijk uit 2009. Die skin maakt onderdeel uit van het “Ghost Pack: Oil Rig” en die kent de omschrijving: “Wreak havoc on your environment with the Oil Rig Pack. Price: 10000 CODPoints.”

Ten slotte is er nog een nieuwe finishing move voor Ghost gevonden, ‘Belly Flop’ genaamd en wat andere extra items, zoals een embleem, calling card en meer. Bij dit alles zijn ook afbeeldingen gevonden, zie hieronder.

Het lijkt dus een zekerheid te zijn dat Modern Warfare 2 Remastered in de pijplijn zit. Zodra we meer horen lees je het hier.