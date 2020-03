Tegenover Bloomberg News heeft Sony aangegeven dat ze geen uitstel verwachten voor de PlayStation 5, ondanks de wereldwijde COVID-19 pandemie die nu gaande is. Daarover kun je hier meer lezen, maar hoe zit het met de games die nog moeten verschijnen?

In een algemene verklaring die ze op de Sony-website hebben gepubliceerd, benoemt het bedrijf verschillende bedrijfssegmenten en wat voor impact het virus daarop heeft. Daar staat onder games te lezen dat de softwareproducties van zowel first-party als externe ontwikkelaars op dit moment nog geen vertraging hebben opgelopen.

Wel is Sony het risico op uitstel aan het monitoren, want het kan zijn dat titels als The Last of Us: Part II en Ghost of Tsushima worden uitgesteld, alsook andere games die bij externe partijen in ontwikkeling zijn.

Although no issues have emerged so far, Sony is carefully monitoring the risk of delays in production schedules for game software titles at both its first-party studios and partner studios, primarily in Europe and the U.S.