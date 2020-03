Niet zo lang geleden kondigde Sony aan dat ze Horizon: Zero Dawn naar de pc zouden brengen en daarmee stapt Sony voor het eerst af van volledige exclusiviteit wat betreft first-party PS4-games. Sony gaf aan dat die titel ook goed bij het pc-publiek zou passen en dat ze daarom tot deze stap zijn gekomen. Andere voormalig exclusieve PlayStation 4-games maken ook een uitstapje, zo hebben we natuurlijk Detroit: Become Human en later dit jaar Death Stranding die voor de pc verschijnt.

Die laatste twee titels werden door externe partijen gemaakt, die de optie daartoe ongetwijfeld van te voren al uitonderhandeld hadden. Dat Sony een eigen IP op de pc uitbrengt is in dat kader dus uniek. Ze sluiten ook niet uit dat het vaker gaat gebeuren, zo gaan er geruchten dat God of War de volgende is. Dit naar aanleiding van het weghalen van het label “Only On PlayStation” bij de game op de officiële (Amerikaanse) site.

Mocht God of War ook naar de pc komen, dan zijn dat twee titels in korte tijd die een overstap maken. Dat brengt ons bij het volgende en dat is een Jouw mening waarin we dat aan de kaak willen stellen. Het is namelijk best goed dat Sony dit doet, omdat zo nog meer gamers kunnen genieten van de prachtige titels die door de Sony studio’s gemaakt worden. Bovendien gaat het (vooralsnog) om games die al langere tijd op de PS4 verkrijgbaar zijn, dus een directe multiplatform release bij nieuwe games lijkt niet aan de orde te zijn.

Horizon: Zero Dawn is naar verhouding een oude game en iedereen die die game wilde spelen heeft dat inmiddels gedaan. Dus het kan geen kwaad de game naar de pc te brengen. Hetzelfde geldt ook voor God of War. Dat is financieel voor Sony gunstig en tevens kan het gamers – die nu kennismaken met de games van Sony – indirect motiveren om een PlayStation 4/5 te halen. Hoewel misschien wat vergezocht, zou het een scenario kunnen zijn voor mensen die overtuigd raken en niet lang willen wachten op een eventuele pc-release, want dat is per titel natuurlijk aankijken. Kortom, een win win situatie voor iedereen.

Aan de andere kant valt er altijd een tegenargument te verzinnen en dat is natuurlijk dat exclusiviteit hierdoor wel erg relatief wordt. Je koopt een PlayStation om daar de exclusieve games op te spelen en dat is dan toch een beetje dat ‘eigen’ gevoel in de PlayStation familie. Dat verdwijnt op deze manier een beetje, hoewel je wel altijd het voordeel hebt dat je altijd als eerste met die exclusieve games aan de slag kan.

Goed, het kan weer alle kanten op en hieronder kan je jouw zegje doen over de stelling van de Jouw mening voor deze week.