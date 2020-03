Aangezien de release van de Resident Evil 3 Remake nu wel heel erg dichtbij komt, krijgen we logischerwijs extra veel promotiemateriaal te zien deze dagen. En jawel hoor: een nieuwe trailer is intussen online gezet. Een trailer die ons hoofdpersonage, Jill Valentine, en haar verhaal centraal plaatst. Geniet en huiver vooral mee…

De trailer zelf neemt zo’n drie minuten van je leven in beslag en toont ons verschillende verhaalgerichte scènes. Nieuwe gameplay is hier dus niet echt aan de orde. Als je de Resident Evil 3 demo al gespeeld zou hebben, zullen sommige beelden je echter wel al bekend voorkomen. Toch krijgen we ook enkele nieuwe scènes te zien, dus de trailer is zeker het bekijken waard.

Bovendien worden we er ook nog eens aan herinnerd dat de online modus Resident Evil Resistance ook in het pakket zit en ook hier zien we Jill Valentine opduiken. We kunnen gerust elke scène apart beschrijven, maar het is nog altijd leuker om de trailer zelf te bekijken. Vandaar dat je dat onder dit bericht kan doen! De Resident Evil 3 Remake is uit op 3 april.