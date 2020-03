Met de PS5 in het vooruitzicht, heeft Sony onlangs de beslissing moeten nemen om één van hun oudere consoles, meer bepaald de PS3, wat te beperken. Specifiek wordt het sturen van berichten tussen de PS3 en andere PlayStation consoles afgesloten. Vanaf 30 juni 2020 is het dus niet meer mogelijk om vanaf de PS3 een bericht te sturen naar de PS4 of PS Vita en vice versa. Berichten sturen tussen PS3’s onderling blijft dus met andere woorden wél nog mogelijk.

Alhoewel niet veel gamers vandaag de dag nog van deze specifieke functie gebruik maken, is het misschien toch wel een indicatie dat de PS3 steeds ouder en minder relevant aan het worden is. Laat ons dus even een momentje stilstaan bij alle mooie berichten die we met een PS3 hebben gestuurd. Als je bovendien nog een laatste groet wilt brengen vanaf je PS4 aan je PS3, dan zal je nu je kans moeten grijpen!