Call of Duty: Modern Warfare ontving deze week, na enige vertraging, een nieuwe update. Deze patch bracht onder meer nieuwe content met zich mee, maar minstens zo interessant is informatie die data miners uit de bestanden van de update hebben weten te halen. Zo lieten we eerder al weten dat er een vermelding van een remaster van de campagne van Call of Duty: Modern Warfare 2 opdook.

Dat is echter niet het enige dat de data miners hebben gevonden, want met de laatste update is er ook nieuwe content voor Call of Duty: Modern Warfare en de battle royale-game Call of Duty: Warzone gelekt. De content voor Modern Warfare kunnen we hoogstwaarschijnlijk in seizoen 3 voor de game verwachten.

De content die gelekt is betreft allereerst twee maps, die we kennen uit eerder delen uit de serie. Het gaat om Backlot uit Call of Duty 4: Modern Warfare en Village uit Modern Warfare 3. Van deze maps zijn, zoals je hieronder kunt zien, screenshots gelekt. Daarom lijkt het wel een zekerheidje dat deze bekende maps binnenkort met een nieuw likje verf aan de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare worden toegevoegd.

Verder zijn er ook nog nieuwe wapens en Operators voor de game gevonden in de bestanden. De wapens zijn de SKS, wat een sniper rifle is en een pistool genaamd Renetti. De namen van de – vermoedelijk – aankomende Operators zijn Alex en Ronin. Het derde seizoen begint vermoedelijk ergens in april, dus het zal vast niet lang duren totdat Infnity Ward hier meer over deelt.

Zoals gezegd is er dus ook nieuwe content voor Call of Duty: Warzone gevonden. Hierbij gaat het om zeven nieuwe playlists, waaronder die voor duo’s en quads. We hebben de gelekte modi hieronder opgesomd. Houd wel in gedachten dat het niet zeker is dat al deze playlists ook daadwerkelijk naar Call of Duty: Warzone komen, dat zullen we moeten afwachten.