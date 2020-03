Capcom kondigde onlangs een open beta aan voor Resident Evil Resistance, de asymmetrische multiplayer modus die bij de aankomende remake van Resident Evil 3 inbegrepen zit. De beta zou gisteren op alle platformen van start gaan, maar vooralsnog is alleen de Xbox One-versie speelbaar.

In een kort bericht heeft Capcom namelijk laten weten dat de open beta van Resident Evil Resistance is uitgesteld voor de PlayStation 4 en Steam. Dit komt door technische problemen, zo meldt de ontwikkelaar. Capcom zegt er alles aan de doen om de beta zo snel mogelijk uit de brengen voor de PS4 en pc, maar het is nog onduidelijk wanneer dit zal gebeuren.

Wanneer de open beta eenmaal beschikbaar is, kun je er tot 3 april mee aan de slag. Op die dag komt de remake van Resident Evil 3, dus inclusief de Resistance multiplayer modus, officieel uit.

Due to technical issues, there is a delay for the RE Resistance Open Beta on PS4 and Steam. The XB1 version is unaffected and is available. We're working to resolve the issue as soon as we can and will keep you updated. Apologies for the inconvenience.

— Resident Evil (@RE_Games) March 27, 2020