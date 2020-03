Begin dit jaar onthulden Cyber Group Studios en Outright Games een game die is gebaseerd op de Disney Junior-serie Gigantosaurus. De release liet niet heel lang op zich wachten, want Gigantosaurus The Game is afgelopen vrijdag uitgekomen. Om de game nog even wat meer onder de aandacht te brengen is er een launch trailer verschenen en die kun je onderaan dit bericht bekijken.

In Gigantosaurus The Game beleef je de avonturen van de Rocky, Tiny, Mazy en Bill. Deze vier dinosaurusvrienden zijn bekend uit de televisieserie. Het spel is in je eentje te spelen, maar ook samen met drie vrienden.

Gigantosaurus The Game is nu verkrijgbaar voor onder andere de PlayStation 4. Het spel is fysiek verkrijgbaar, maar ook digitaal via de PlayStation Store.