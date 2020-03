No Straight Roads is een actie-avonturengame met een muzikale twist. Het spel speelt zich af in Vinyl City en hier moeten de speelbare personages Mayday en Zuke het opnemen tegen de EDM-groepering No Straight Roads. Daar waar spelers vrij zijn om te bewegen en aan te vallen wanneer ze maar willen, zullen vijanden enkel aanvallen op de maat van de muziek.

Het is al een tijdje bekend dat No Straight Roads in ontwikkeling is, maar het was nog altijd onduidelijk wanneer de game zou moeten verschijnen. Daar is nu verandering in gekomen, want ontwikkelaar Metronomik en uitgever Sold Out hebben de releasedatum aangekondigd. No Straight Roads zal om precies te zijn op 30 juni worden uitgebracht.

Verder is er ook een Collector’s Edition van de game onthuld. Deze uitgave bevat onder meer een een vinyl LP met tien tracks uit de game, een artbook van 64 pagina’s en speciale drumstokken. De Collector’s Edition zal voor €69,99 worden aangeboden, terwijl de standaard editie een adviesprijs van €39,99 heeft.

Omdat No Straight Roads voor een groot deel om de muziek draait, is er ook nog een nieuwe track uit de game uitgebracht en die kun je hieronder beluisteren.