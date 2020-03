Sakura Wars is al enkele maanden verkrijgbaar in Japan, maar inmiddels is de release hier in het Westen ook niet ver meer van ons verwijderd. De game komt hier al over een maand uit en dus is het niet verrassend dat SEGA een nieuwe trailer heeft uitgebracht om Sakura Wars nog eens extra in de schijnwerpers te zetten.

De nieuwste trailer, die je hieronder kunt bekijken, laat meer zien van de combat van Sakura Wars. In de game neem je het met grote mechs samen met twee teamgenoten op tegen een vijandelijk team. Hoe dat eraan toegaat zie je in de onderstaande beelden.

Sakura Wars komt op 28 april uit voor de PlayStation 4.