Iedere week wordt de PlayStation Store van nieuwe content voorzien en ook deze week verschenen er de nodige nieuwe games en downloadbare content. Dat is echter niet het enige, want sinds deze week zijn er ook nieuwe demo’s te vinden in de digitale winkel van Sony.

Om precies te zijn gaat het om twee nieuwe demo’s, namelijk van Torchlight II en The Casebook of Arkady Smith. Torchlight II, de actie-RPG van ontwikkelaar Runic Games, kwam in september 2019 al uit voor de PlayStation 4, maar nu kun je de game dus ook door middel van een demo proberen. The Casebook of Arkady Smith is pas enkele dagen geleden verschenen en dit betreft een game waarin je als onderzoeker misdaden moet oplossen in een futuristische stad.

Klik hier voor de demo van Torchlight II en hier voor die van The Casebook of Arkady Smith. Om een idee van de games te krijgen, kun je hieronder nog een trailer van beide titels bekijken.

Torchlight II

The Casebook of Arkady Smith