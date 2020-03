Afgelopen vrijdag werd One Piece: Pirate Warriors 4 uitgebracht door Bandai Namco. De game heeft meer dan 40 speelbare personages en dat is natuurlijk een behoorlijk hoog aantal. Dat is de laatste weken ook wel gebleken, want we hebben al veel trailers voorbij zien komen waarin deze karakters één voor één werden geïntroduceerd.

Ondanks dat de game al uit is, heeft Bandai Namco toch nog drie van deze trailers uitgebracht. Deze keer zijn het Eustass Kid, Marshall D. Teach (Blackbeard) en Shanks die nog even in de schijnwerpers worden gezet. Die beelden check je hieronder.

One Piece: Pirate Warriors 4 is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

Eustass Kid

Marshall D. Teach (Blackbeard)

Shanks