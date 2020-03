De geruchten deden al even de ronde, maar de kogel is inmiddels officieel door de kerk: NieR komt terug! NieR kwam oorspronkelijk uit in 2010 en deed eigenlijk initieel niet veel stof opwaaien. De game wist uiteindelijk wel een cultstatus te verwerven, waardoor het IP door PlatinumGames werd opgepikt. Dit bleek uiteindelijk een heel goede beslissing te zijn, want PlatinumGames wist het originele NieR te overtreffen en wist de sequel, NieR: Automata, om te toveren tot (één van) de beste game(s) ooit gemaakt.

Met het succes van NieR: Automata als drijfveer, werd beslist het origineel te herwerken en opnieuw uit te geven.

De originele NieR kende eigenlijk twee versies: NieR Replicant en NieR Gestalt. Westerse gamers zijn hoogst waarschijnlijk enkel in contact gekomen met de Gestalt versie, aangezien Replicant enkel in Japan verkrijgbaar was. Naast het feit dat de protagonisten in beide versies niet hetzelfde zijn, zijn er eigenlijk weinig grote verschillen tussen de twee op te merken. Het is dus NieR Replicant die nu voor het eerst naar het Westen komt met een nieuwe en herwerkte versie: Maak kennis met NieR Replicant ver.1.22474487139… – jawel dat is de officiële titel. –

Deze nieuwe versie werd aangekondigd tijdens de NieR 10th Anniversary Stream op zondag. Tegelijk werden uiteraard enkele vragen beantwoord over wat we precies van NieR Replicant mogen verwachten. De meest belangrijke vraag is waarschijnlijk of deze nieuwe versie nu een remake of een remaster is. Het antwoord is… eigenlijk geen van beide. In plaats daarvan wordt de game omschreven als een “versie-upgrade”. Wat dat precies inhoudt staat echter nog niet helemaal vast. Enkele dingen die we intussen wel al weten, via een interview op Famitsu.

Regisseur Yoko Taro, componist Keiichi Okabe en Square Enix producer Yosuke Saito zijn allen terug aan boord voor dit deel. Ook Takahisa Taura van PlatinumGames werkt op één of andere manier mee aan dit project. Hoogst waarschijnlijk om het succes van NieR: Automata te vertalen naar deze NieR. De game wordt ontwikkeld door Toylogic, een studio die al eerder werkte aan Super Smash Bros. Brawl en Dragon Quest XI De magistrale soundtrack van de game is opnieuw opgenomen en heeft ook enkele nieuwe nummers gekregen. Verschillende nieuwe elementen zijn aan de game toegevoegd, waaronder een nieuw personage. De (Japanse) dialogen in de game zullen ditmaal wel fully voiced zijn. Of de game een nieuw einde zal krijgen weet Saito niet.

De Japanse stemmen van 2B (Yui Ishikawa) en 9S (Natsuki Hanae) zullen in deze game een kleine rol spelen

Een releasedatum is jammer genoeg nog niet gegeven, maar wij kunnen alvast niet meer wachten! Hieronder kan je wel al de eerste teaser trailer bekijken.