De cultklassieker NieR is 10 jaar oud en tijdens de “NieR 10th Anniversary” stream van afgelopen zondag werd de franchise dan ook ferm in de bloemetjes gezet. Hét kantelmoment van de franchise was echter wel het verschijnen van de sequel, NieR: Automata in 2017. De gebreken van het origineel werden onder handen genomen, maar het aangrijpende verhaal en de magnifieke soundtrack bleven aanwezig. Het zal daarom niet als een verrassing aankomen dat NieR: Automata erg goed wist te scoren en dat de game goed verkocht werd.

De game verkocht zelfs zo goed dat de teller inmiddels op 4.5 miljoen verkochte exemplaren staat. Dit cijfer omvat zowel digitale als fysieke exemplaren. Om de fans te bedanken werd bovendien de onderstaande tweet online gezet. Als jij nog niet één van die 4.5 miljoen spelers bent, raden we je sterk aan om de game ook een kans te geven.