Het zal waarschijnlijk niet echt als een verrassing aankomen als we je zeggen dat Netflix momenteel aan een vierde seizoen van hun succesreeks Castlevania aan het werken is. Indien dit nieuws toch bij je inslaat als een bom, dan kunnen we je enkel maar aanraden om de reeks zelf eens te bekijken en je zal snappen dat de fans snakken naar meer. De officiële aankondiging werd gedaan via de onderstaande tweet.

Jammer genoeg weten we enkel dat het vierde seizoen er komt, maar niet precies wanneer het komt en hoeveel afleveringen het zal tellen. Als we echter mogen afgaan op hoe lang we moesten wachten totdat seizoen drie uiteindelijk uitkwam, vrezen we dat we nog wel even geduld zullen moeten hebben. Het derde seizoen werd immers aangekondigd in 2018, maar verscheen pas deze maand op onze schermen. Laat ons hopen dat de wachttijd ditmaal ietwat korter is!