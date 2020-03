Een stemacteur van Mexicaanse afkomst heeft per ongeluk Grand Theft Auto VI als project genoemd waar hij aan gewerkt heeft. Op zijn cv staat dat hij als ‘The Mexican’ zijn taak heeft vervuld, al is het onduidelijk wat dit precies inhoudt.

De stemacteur in kwestie, Jorge Consejo, werd hier natuurlijk op gewezen via Twitter waarop hij deze reactie plaatste. We nemen zijn cv echter wel met een korrel zout, het is immers algemeen bekend dat wanneer je dit soort dingen doet, dat nieuwssites hier aandacht aan gaan besteden.

While I read every message from you, please know that because of contract stipulations sometimes I’m unable to comment on certain projects. Please don’t feel ignored or unseen. I appreciate and value every single one of you.