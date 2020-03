Dat Hangar 13, de ontwikkelaar achter Mafia III, aan een nieuw IP werkt, dat weten we al een tijdje. Uit een nieuwe vacature blijkt nu dat ze iemand zoeken die ervaring heeft met het maken van open-wereld sandbox games.

De vacature is overigens niet voor zomaar een positie, ze zijn op zoek naar een executive producer, redelijk hoog op de ladder dus. Degene die deze spot moet gaan vervullen dient verder meer dan 10 jaar ervaring te hebben met game development. Hangar 13 bestaat uit meerdere studio’s die met elkaar samenwerken. De studio heeft inmiddels vestigingen in Novato Californië, Brno en Praag in Tsjechië en Brighton in het Verenigd Koninkrijk.

Het nieuwe IP waar ze aan werken is vooralsnog onbekend, maar omdat het geen Mafia-game betreft, zal het wel een heel andere setting gaan worden dan Mafia III.