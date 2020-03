Call of Duty: Modern Warfare 2 zal op korte termijn als remaster uit worden gebracht, de singleplayer althans. Zoveel is nu wel duidelijk na het opduiken van de game bij ratinginstanties, alsook verwijzingen die werden gevonden in de laatste update voor Call of Duty: Modern Warfare.

Een van de Call of Duty leakers, Okami13_ heeft in de afgelopen maanden veelvuldig correcte informatie gedeeld omtrent aankomende Call of Duty content en deze persoon heeft nu een indicatie gegeven wanneer we de remaster mogen verwachten. Volgens zijn informatie komt de remaster op 30 maart uit, vandaag dus.

Nu is maandag een wat ongebruikelijke dag om een game uit te brengen, dus wellicht is de release morgen pas. Desalniettemin is Okami13_ behoorlijk zeker van z’n zaak, zo gaf hij aan het 99.9999% zeker te weten.

Overigens heeft deze persoon ook een verklaring gegeven waarom het een remaster van enkel de singleplayer betreft. Het plan zou namelijk veranderd zijn, alle multiplayer maps worden als extra content aan Call of Duty: Modern Warfare toegevoegd, waardoor een aparte multiplayer release niet nodig zou zijn.

Wat het ook kan zijn is dat de aankondiging vandaag komt en dat de release op korte termijn volgt. Het is immers wat ongebruikelijk voor Activision om nieuwe games gelijk bij de aankondiging te releasen. Wat het ook zal zijn, neem het vooralsnog met een korrel zout.