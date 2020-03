Sniper Ghost Warrior 3 was technisch een drama en de game kreeg zodoende lage cijfers. Dat heeft CI Games doen besluiten om het kleinschaliger aan te pakken met Sniper Ghost Warrior: Contracts en dat pakte een stuk beter uit. Die game is nu al enige tijd verkrijgbaar en de ontwikkelaar is inmiddels aan een vervolg begonnen.

In een interview met Strefa heeft de president van de studio, Marek Tyminski, aangegeven dat de ontwikkeling van Sniper Ghost Warrior: Contracts 2 van start is gegaan. Wel maken ze deze game met een lager budget, maar wat de reden daarvoor is, is niet bekend. Mogelijk omdat de vorige game tegen een mid-price werd aangeboden wat minder inkomsten heeft opgeleverd.

Verder gaf Tyminski nog aan dat de game nog wel even op zich laat wachten, vooralsnog staat er geen release in 2020 op het programma. De game komt naar pc en consoles, maar daarbij werden next-gen consoles niet specifiek benoemd. Dus het is even afwachten of het een current- of next-gen titel betreft.