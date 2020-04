Review: The Room VR: A Dark Matter (PS VR) – Fireproof Games heeft door de jaren heen best wel een naam voor zichzelf gemaakt dankzij de creatieve puzzelgames in de ‘The Room’-serie. Deze games zijn op diverse platformen verkrijgbaar en voor het eerst maakt de ontwikkelaar nu een uitstapje naar de PlayStation. Ze hebben The Room VR gemaakt voor PlayStation VR en dat onder de subtitel ‘A Dark Matter’. Een game die je in de schoenen plaatst van een detective om iemand op te sporen die op mysterieuze wijze is verdwenen, dus haal je Sherlock Holmes-skills maar van stal, want je hebt ze nodig.

Puzzelen

Het verhaal in The Room VR: A Dark Matter draait dus om een mysterieuze verdwijning, maar heel veel heeft het niet om handen. Het geeft je een doel en vormt enigszins een logische lijn om je van locatie naar locatie te brengen alwaar je puzzels moet oplossen. Voordat het zover is sta je echter in het politiebureau in het jaar 1908 waar je de zaak voor je neus krijgt. Voordat je daadwerkelijk op onderzoek uit kunt gaan, zul je eerst in het politiebureau informatie moeten vergaren en dat komt gelijk met wat puzzelelementen, zodat je alvast de gameplay leert kennen. Daarbij geeft de game je ook een heldere uitleg van hoe de besturing werkt en een paar minuten later kan je aan de slag.

De plaats van verdwijning is het lokale instituut voor archeologie waar een sarcofaag ligt samen met allerlei bijbehorende objecten. De persoon in kwestie was een slimme onderzoeker die deze sarcofaag aan het besturen was en al snel merk je dat er iets meer aan de hand is dan ogenschijnlijk lijkt. Dat is ook het punt dat je op een soort achtervolging wordt gezet, want in feite zul je op deze locatie en de locaties die daarop volgen alle acties van de onderzoeker moeten herhalen wil je ontdekken wat er is gebeurd. Dat vertaalt zich in de game naar puzzelen, puzzelen en nog eens puzzelen en dat op een creatieve manier.

In elk level dat je aandoet krijg je te maken met allerlei puzzelobjecten die afgesloten zijn en het is aan jou om de juiste voorwerpen bij elkaar te zoeken om de ene puzzel op te lossen. Die levert dan weer een nieuw voorwerp op om het andere puzzelobject mee te openen en zo puzzel je van object naar object om uiteindelijk steeds meer te ontdekken. Daarbij krijg je de beschikking over een speciale lens en daarmee kun je door oppervlaktes heen kijken, zodat je meer ziet wat je aanvankelijk met het blote oog niet kan zien. Een cruciaal element, want hierdoor kun je vaak hints, maar ook oplossingen ontdekken en tweedelaags puzzels voltooien.

Uitdagend, maar…

De drie primaire locaties die je bezoekt zijn per stuk goed voor een klein uurtje aan spelen en met alle momenten er omheen kom je pakweg op vier uur gameplay uit. Dat is relatief laag voor de adviesprijs van €29,99, maar gelukkig weet de game dat te rechtvaardigen door de gameplay, alsook de grafische kwaliteit. De puzzels die je treft zijn allemaal heel erg gevarieerd en om er nog een schep bovenop te doen, zul je zo nu en dan door middel van een magisch portaal in objecten terecht komen om aanvankelijk hele kleine elementen te kunnen besturen – die plots heel erg groot zijn gezien je ineens een miniatuurvariant van jezelf bent – om daarmee de grotere puzzel op te lossen. Realistisch is het niet, maar het zorgt wel voor meer dynamiek in de gameplay.

Waar The Room VR: A Dark Matter echt in uitblinkt is de grote hoeveelheid aan puzzels. Geen puzzel is hetzelfde en je zult je nooit vervelen, omdat de game een degelijke uitdaging biedt maar nooit onmogelijk is. Voor sommige oplossingen moet je even wat zoeken of even goed nadenken, maar geen van de acties die je moet verrichten is onlogisch of te ver gezocht. Klinkt vanzelfsprekend, maar dat is lang niet in elke puzzelgame aan de orde. De puzzels zijn prima en doordat ze niet te ingewikkeld zijn, maar wel een leuke uitdaging bieden, ben je nooit té lang op een bepaalde locatie bezig waardoor het gaat tegenstaan. De ontwikkelaar weet precies de juiste balans te bieden en dat is prijzenswaardig.

Hetzelfde geldt voor de visuele kwaliteit van de game, want het ziet er in virtual reality echt uitstekend uit. De omgevingen zijn detailvol vormgegeven en ademen best wel wat sfeer. De textures zijn ook bijzonder scherp, waardoor je handgeschreven briefjes zonder enige moeite kan lezen, zowel van dichtbij als op enige afstand. Klein detail, maar dat is een aspect waar het in verschillende VR-games nog weleens aan schort. Tevens benadrukt dit de grafische kwaliteit, want het ziet er echt uitstekend uit. De muziek die ermee gepaard gaat is op zichzelf niet heel bijzonder, maar zorgt voor de juiste sfeer en ondertoon tijdens het avontuur.

Fijne besturing

De gehele game laat zich besturen met twee PlayStation Move controllers en dat gaat over het algemeen erg vlot. Je navigeert door de levels middels teleporteren naar vaste punten, wat je met een druk op de knop doet. Met de facebuttons kun je links- of rechtsom draaien en de triggers op beide controllers doen dienst als middel om zaken op te pakken. Verder beschik je nog over een inventory alwaar objecten die je gevonden hebt worden opgeslagen en tevens kan je hier terecht voor hints. Kom je ergens niet uit? Weet je iets niet te vinden of zie je iets compleet over het hoofd? Met een druk op de knop tover je een hint tevoorschijn die je op weg kan helpen. Hierbij geldt wel dat er na het activeren van een hint een timer gaat lopen, dit zodat je niet om de haverklap om hints kan vragen.

Op die manier voorkomt de ontwikkelaar dat de speler de game niet op de juiste manier ervaart en wat ons betreft is dat een prima oplossing. Het motiveert je immers om vooral zelf te zoeken naar de oplossing, want dat is immers waar het in de game om draait. De gameplay is dik in orde en ook grafisch is de game erg strak, zoveel is wel duidelijk. Sterker nog, het is een aangename verrassing om deze game te spelen, maar wel is er een smetje op het verder vlekkeloze geheel te vinden. Namelijk dat het draaien van objecten middels hendels of het gebruik van twee handen tegelijkertijd wat moeizaam gaat. De tracking is prima, maar op dat soort momenten lijkt de game wat moeite te hebben om de bewegingen van elkaar te onderscheiden met als gevolg dat objecten juist de andere kant op gaan. Dat kan wat irritant zijn, maar is verder geen groot probleem.